Governo do RS lança programa de parcerias público-privadas para rodoviária, estradas e zoológico

Foi lançado na manhã desta segunda-feira (25) o programa de parcerias com a iniciativa privada ‘RS parcerias’ . O objetivo é a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. O projeto envolve concessões como parcerias público-privadas (PPPs). Na apresentação serão detalhadas as primeiras propostas do programa, que contemplam a concessão das rodovias RSC-287 e ERS-324, da rodoviária de Porto Alegre e do zoológico de Sapucaia do Sul.

“Nós não queremos fazer uma discussão entre privado x público. Mas a melhor forma de decidir os melhores serviços para a população” afirma Claudio Gastal, secretário estadual de Gestão Estratégica. Serão realizadas durante o processo, audiências públicas para ouvir as opiniões e depois de 30 dias a análise para decidir o melhor sistema de atuação. Em agosto, será realizado um edital de licitação na bolsa de valores para ter mais competitividade nas parcerias.

Deixe seu comentário: