Governo do RS libera R$ 51 milhões para investimentos em 28 municípios

A partir desta quarta-feira (26), 28 municípios gaúchos terão R$ 51 milhões para investirem em infraestrutura urbana, pavimentação, máquinas e equipamentos, além de sistemas de vídeo monitoramento. Os recursos foram disponibilizados pelo Badesul Cidades, programa criado para financiar projetos sociais e estruturais de todas as regiões do Rio Grande do Sul e vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

A presidente do Badesul, Jeanette Halmenschlager Lontra, afirmou que o banco estará à disposição das prefeituras tanto para liberar recursos financeiros, como para apoiar tecnicamente a estruturação de projetos de captação de recursos.

“Precisamos fazer um trabalho coletivo. O estado, diminuindo as burocracias e facilitando o desenvolvimento. Vocês, nos municípios, investindo nas demandas prioritárias, de forma a estimular as pessoas a viverem e empreenderam nas nossas cidades gaúchas, como estamos , agora, formalizando com o Badesul Cidades”, disse Leite.

Anunciamos nesta tarde a liberação de R$ 51 milhões para 28 municípios gaúchos. Os recursos, disponibilizados pelo Badesul Cidades, serão investidos em infraestrutura urbana, pavimentação, máquinas e equipamentos rodoviários e sistemas de videomonitoramento. pic.twitter.com/GMIcRr0JbN — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) June 26, 2019

