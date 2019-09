Governo do RS libera verba para usina de asfalto no nordeste do Estado  

O governo do Estado confirmou a liberação de R$ 1.117.142,86 para a execução de uma usina de asfalto, com sede em Sananduva, para atender 19 municípios da região nordeste do Rio Grande do Sul. A verba é relativa a uma demanda eleita na votação da Consulta Popular de 2017, projeto que obteve 4.809 votos da região do nordeste.

O valor foi confirmado numa reunião realizada na última quinta-feira (19), na Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (SGGE), com a direção da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e a participação de prefeitos. A Selt acompanhará a execução do projeto, que será efetivado pelo Consórcio dos Municípios do Nordeste (Cirenor). Confira os municípios que serão beneficiados:

1. Água Santa

2. Barracão

3. Cacique Doble

4. Capão Bonito do Sul

5. Caseiros

6. Ibiaçá

7. Ibiraiaras

8. Lagoa Vermelha

9. Machadinho

10. Maximiliano de Almeida

11. Paim Filho

12. Sananduva

13. Santa Cecília do Sul

14. Santo Expedito do Sul

15. São João da Urtiga

16. São José do Ouro

17. Tapejara

18. Tupanci do Sul

19. Vila Lângaro

