Governo do RS paga parcelas da folha de julho dos servidores hoje

A Secretaria Estadual da Fazenda deposita nesta terça-feira (20), um valor de R$5 mil para os servidores que recebem acima de R$2,5 mil líquidos. Assim, serão integralizados os salários de 80% do funcionalismo do Executivo, ainda em relação a julho. Antes, a previsão era de pagar apenas R$ 1,5 mil na quarta-feira (21).

Segundo o governo, o próximo depósito será feito dia 30 de agosto, no valor de R$ 2 mil, quitando a folha para quem recebe líquido até R$ 7 mil. Os servidores que recebem acima desse valor terão os salários de julho integralizados pelo Tesouro do Estado apenas no dia 10 de setembro.

