Governo do RS promove reunião para falar sobre barragens da Fronteira Oeste

Com os recentes desastres envolvendo barragens, a Secretaria de Obras e Habitação (SOP) promove, nesta quinta-feira (26), uma reunião para debater sobre as barragens Taquarembó e Jaguari, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. A atividades será conduzida pela Diretoria de Irrigação, a ser oficializada nos próximos dias.

“É um trabalho coletivo para melhor servir à população. Estamos montando uma equipe com especialistas do governo do Estado. A transição tem ocorrido da melhor maneira possível em reuniões com o secretário da Agricultura, Covatti Filho”, destacou o secretário de Obras e Habitação, José Stédile.

Estarão presentes representantes das empresas responsáveis pelas obras e pela fiscalização das barragens, além de integrantes da secretaria de Agricultura e da Frente Parlamentar em Defesa das Barragens da Fronteira Oeste na Assembleia.

