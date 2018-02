O governo do RS informou que quitaria, nesta quinta-feira (15), os salários de janeiro para todos os servidores do Executivo. A partir do ingresso da arrecadação de ICMS, a Secretaria da Fazenda conseguiu reunir os R$ 331 milhões necessários para atender os 8% do funcionalismo que restavam pendentes, o que representa 26.807 matrículas.

