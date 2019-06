Governo do RS se une a municípios no combate à dengue com repasse de R$ 324 mil

O governo gaúcho fará um repasse de R$ 324 mil a 41 municípios para combater o aedes aegypti, mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya. A distribuição das verbas foi pactuada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), uma instância da Secretaria da Saúde que reúne técnicos e gestores do estado e dos municípios.

O objetivo é ampliar as ações de vigilância nas cidades que, desde janeiro, estão infestadas pelo inseto. O cálculo dos repasses foi definido para ter um valor mínimo de R$ 4 mil e R$ 0,49 por habitante. No Rio Grande do Sul, dos 992 casos registrados, 897 são autóctones, ou seja, foram transmitidos dentro do estado.

Veja os municípios e valores destinados:

• Anta Gorda: R$ 4.000

• Arvorezinha: R$ 5.200,86

• Barão: R$ 4.000

• Boa Vista do Cadeado: R$ 4.000

• Butiá: R$ 10.411,03

• Canela: R$ 21.100,38

• Cerro Grande: R$ 4.000

• Dom Pedrito: R$ 19.512,78

• Gramado: R$ 17.173,03

• Itatiba do Sul: R$ 4.000

• Jaboticaba: R$ 4.000

• Maratá: R$ 4.000

• Mariano Moro: R$ 4.000

• Mata: R$ 4.000

• Mato Castelhano: R$ 4.000

• Maximiliano de Almeida: R$ 4.000

• Montauri: R$ 4.000

• Morro Reuter: R$ 4.000

• Muliterno: R$ 4.000

• Nova Alvorada: R$ 4.000

• Pinhal Grande: R$ 4.000

• Pinheiro Machado: R$ 6.327,37

• Roca Sales: R$ 5.439,49

• Santa Cecília do Sul: R$ 4.000

• Santa Margarida do Sul: R$ 4.000

• Santa Vitória do Palmar: R$ 15.324,26

• Santana da Boa Vista: R$ 4.122,86

• Santo Antônio do Palma: R$ 4.000

• São Lourenço do Sul: R$ 21.844,20

• São Marcos: R$ 10.468,36

• São Vicente do Sul: R$ 4.320,33

• Segredo: R$ 4.000

• Silveira Martins: R$ 4.000

• Toropi: R$ 4.000

• Três Arroios: R$ 4.000,00

• Três Coroas: R$ 13.028,61

• Vacaria: R$ 32.044,53

• Venâncio Aires: R$ 34.535,69

• Vicente Dutra: R$ 4.000

• Vila Flores: R$ 4.000

• Vila Nova do Sul: R$ 4.000

Total: R$ 324.853,78

