Governo dos Estados Unidos pede ajuda a gigantes da tecnologia para fazer o Censo de 2020. Temor é de que notícias falsas em redes sociais possam desestimular imigrantes de participarem da contagem do ano que vem

O Departamento do Censo dos Estados Unidos pediu aos gigantes da tecnologia Google, Facebook e Twitter que ajudem a evitar as fake news que a divisão teme que possam prejudicar levantamento de 2020, de acordo com autoridades do Censo e várias fontes informadas sobre o assunto. As informações são da agência de notícias Reuters.

O pedido, cujos detalhes não foram divulgados anteriormente, segue os alertas de especialistas em cibersegurança e dados de 2016, que dizia que grupos de direita e agentes estrangeiros podem pegar emprestado a tática das fake news da última eleição presidencial para dissuadir os imigrantes de participarem na contagem do próximo ano, disseram autoridades e fontes à Reuters.

As fontes, que pediram para não serem identificadas, disseram que as evidências incluíam cada vez mais conversas em plataformas como “4chan” por redes domésticas e estrangeiras interessadas em minar a pesquisa. O censo, dizem eles, é um alvo poderoso porque molda os distritos eleitorais dos EUA e a alocação de mais de 800 bilhões de dólares por ano em gastos federais.

Ron Jarmin, vice-diretor do Departamento de Censo, confirmou que estava antecipando campanhas de desinformação e pediu a ajuda de grandes empresas de tecnologia para se defender da ameaça.

“Esperamos que (o censo) seja um alvo para esse tipo de iniciativa em 2020”, disse ele. Até agora, o departamento obteve compromissos iniciais do Google, do Twitter e do Facebook para ajudar a anular as campanhas de desinformação online, de acordo com documentos analisados pela Reuters, que resumem algumas dessas reuniões.

Censo brasileiro

Já no Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse no mês passado que o IBGE pode vender seus prédios para que a instituição consiga fazer o Censo. O instituto está com dificuldades financeiras para custear a pesquisa. Guedes também sugeriu que o Censo seja simplificado, com menos perguntas, segundo informações do jornal O Globo.

“O IBGE sempre foi o pano de fundo de todos nós brasileiros, seja na inflação ou nos bons momentos de políticas públicas, com a riqueza de dados que o IBGE fornece. Esse emagrecimento que aconteceu, de sete mil para cinco mil (funcionários) e, agora, com possibilidade de aposentadoria também. Tem um enigma ainda não resolvido que são as três sedes e seis prédios. Falta dinheiro par ao Censo, mas o presidente fica de frente para o Pão de Açúcar, a diretoria fica no Centro e turma da ralação fica aqui (no Maracanã). Devia todo mundo estar junto em um prédio só. Ou quem sabe a gente vende os prédios e bota dinheiro para complementar para fazer o Censo bem feito. Esse é um desafio. Devia todo mundo estar junto em um só prédio, provavelmente na Avenida Chile (Centro). Tem que acabar com o privilégio e acabar com a vista para o mar do presidente. Mas o desafio de gestão é de vocês.”

Guedes também disse que o Censo pode ser simplificado. “O Censo é importante. Vamos tentar simplificar. O Censo de países ricos têm dez perguntas. O brasileiro tem 150 perguntas. Sejamos espartanos e façamos o essencial. Eu disse para Suzana que todo dia alguém pede R$ 2 milhões. Sempre tem causa justa. Mas é dramática a nossa situação. Ninguém tem bala de prata. Não existe superministro.”

