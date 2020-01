Agro Governo e Banrisul assinam termo de cooperação com Apropampa

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2020

Objetivo do acordo assinado é o desenvolvimento da cadeia pecuária do Pampa gaúcho. Foto: Gustavo Mansur/Palacio Piratini Objetivo do acordo assinado é o desenvolvimento da cadeia pecuária do Pampa gaúcho. (Foto: Gustavo Mansur/Palacio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palacio Piratini

O governo do Estado e o Banrisul assinaram um termo de cooperação entre o banco e a Apropampa (Associação dos Produtores de Carne do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional) na tarde desta terça-feira (21), no Palácio Piratini. O convênio permite a execução de programa conjunto de aplicação de crédito rural.

Firmado pelo governador em exercício Luís Augusto Lara e pelo presidente do banco, Claudio Coutinho, o acordo tem como objetivo o desenvolvimento da cadeia pecuária do Pampa gaúcho, considerada relevante para o Estado.

À Apropampa, caberá a responsabilidade de organizar a venda de animais dos produtores associados aos frigoríficos conveniados, de apresentar os produtores ao Banrisul – assim como de divulgar as linhas de crédito disponibilizadas pelo banco para produtores rurais – e de fornecer periodicamente ao Banrisul a listagem dos produtores associados.

O banco atuará como agente financeiro parceiro da Apropampa, disponibilizando recursos de crédito rural para proporcionar liquidez imediata ao produtor rural no momento da venda dos animais aos frigoríficos parceiros, conforme política de crédito vigente. O Banrisul também disponibilizará aos produtores rurais da região do Pampa o conjunto de soluções financeiras com foco nas necessidades da atividade produtiva, como, por exemplo, crédito rural para investimentos e custeios da produção.

O pesquisador da Embrapa Danilo Menezes Sant Anna, que participou do ato de assinatura, também destacou aos prefeitos de Bagé, Divaldo Pereira, e de Dom Pedrito, Mario Augusto, a importância da divulgação do convênio aos produtores rurais de cada cidade. Atualmente, os frigoríficos parceiros estão em Pelotas e Rosário do Sul.

Sobre a Apropampa

A Apropampa é uma associação de produtores rurais organizada para valorizar a região do Pampa Gaúcho e sua produção. Em parceira com Embrapa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e governo do Estado, foi desenvolvido o projeto Apropampa, que contemplou a criação de marca coletiva concedida pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) à Associação dos Produtores do Pampa Gaúcho para distinguir a produção de carne e derivados provenientes desse bioma.

O projeto abrange animais nascidos e criados no Estado em sistemas de alimentação predominantemente a pasto. Ao diferenciar o produto no mercado, será dada a ele uma identificação reconhecida e valorizada pelo consumidor. Dessa forma, a Apropampa e os produtores associados passam a ter produtos com maior valor agregado.

Voltar Todas de Agro

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário