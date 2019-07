Governo e oposição da Venezuela concordam em formar um grupo de trabalho permanente para tentar resolver a crise política

O governo da Venezuela e a oposição concordaram em estabelecer um grupo de trabalho permanente para tentar resolver a crise política, após concluir uma rodada de negociações em Barbados, nesta quinta-feira (11). Representantes do presidente Nicolás Maduro e do líder da oposição Juan Guaidó – reconhecido como presidente interino por mais de 50 países, incluindo o Brasil – se reuniram em Barbados desde a última segunda-feira, como parte das negociações iniciadas em maio em Oslo, na Noruega. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

“Como parte deste processo, instalou-se uma mesa que irá trabalhar de forma rápida e contínua, a fim de chegar a uma solução acordada no marco das possibilidades oferecidas pela Constituição”, afirmou em nota o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega, que media as negociações. “Está previsto que as partes façam consultas para avançar na negociação”.

Na nota, o governo norueguês instou as partes a tomarem extrema cautela em seus comentários e declarações sobre o processo. Horas antes, o ministro da Informação, Jorge Rodriguez, que liderou a delegação do governo, confirmou que a rodada de negociações de Barbados havia sido concluída.

“O povo venezuelano precisa de respostas e resultados”, escreveu, por sua vez, Stalin González, legislador e membro da delegação da oposição no Twitter após a declaração da Noruega. “Nossa delegação realizará consultas para avançar e acabar com o sofrimento dos venezuelanos”.

Igreja pede saída de Maduro

As novas negociações provocaram uma onda de rumores de que a realização de novas eleições esteja finalmente sendo discutida para resolver o impasse político que tomou conta do país desde janeiro, quando Maduro tomou posse para um segundo mandato, não reconhecido pela oposição, e Guaidó, se autoproclamou presidente.

De acordo com fontes do governo, uma das principais questões é a convocação de novas eleições em um prazo de um ano ou menos. Fontes próximas a Guaidó, por sua vez, revelaram à CNN que uma das condições é que Maduro não seja candidato.

Diosdado Cabello, nome forte do governo, rejeitou na quarta-feira a ideia de que qualquer eleição presidencial estava sendo discutida.

“Aqui não há eleições presidenciais; aqui o presidente se chama Nicolás Maduro”, disse durante uma transmissão televisionada.

A Igreja católica venezuelana, por sua vez, exigiu nesta quinta-feira a saída do presidente e um novo pleito. “A Venezuela clama aos berros por uma mudança de rumo. Essa mudança exige a saída de quem exerce o poder de forma ilegítima e a eleição no menor tempo possível de um novo presidente”, afirmou a Conferência Episcopal em uma declaração lida no início de uma assembleia ordinária.

“Maduro deve se retirar da presidência para que sejam realizadas realmente eleições livres”, acrescentou o arcebispo Jesús González, em entrevista coletiva.

