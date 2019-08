Governo encaminha R$ 1,3 milhão para projetos votados na Consulta Popular

O governo do Estado destinou R$ 1.367.447,85 para projetos da agricultura votados na Consulta Popular de 2017 e executados no ano passado. A medida foi por meio da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (SGGE) e da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr),

São 18 iniciativas que fortalecem a agricultura familiar, além de permitir a aquisição de insumos e equipamentos para sistemas locais e regionais de abastecimento. Ao todo, 18 municípios foram beneficiados com os pagamentos.

Ainda há R$ 2,8 milhões a serem pagos para outros projetos de agricultura também votados em 2017. Esse valor será quitado ao longo do ano, conforme os municípios beneficiados providenciarem a regularidade das contas do convênio para que possam receber os valores.

Municípios, projetos e valores

• Arroio dos Ratos: agricultura familiar (aquisição de equipamento) – R$ 49.560,00

• São Borja: agricultura familiar (aquisição de equipamento) – R$ 98.827,00

• Canela: agricultura familiar (aquisição de equipamento) – R$ 45.758,00

• São Francisco de Paula: agricultura familiar (aquisição de equipamento) – R$ 60.123,00

• Planalto: agricultura familiar (insumos) – R$ 23.500,00

• São Pedro do Butiá: agricultura familiar (aquisição de equipamento) – R$ 71.142,00

• Ubiretama: agricultura familiar (aquisição de equipamento) – R$ 71.142,85

• Barra do Guarita: agricultura familiar (insumos) – R$ 63.333,00

• Parobé: sistemas locais e regionais de abastecimento – R$ 159.000,00

• Salto do Jacuí: infraestrutura rural (aquisição de equipamentos) – R$ 45.676,00

• Tapera: infraestrutura rural (aquisição de equipamentos) – R$ 105.507,00

• Jacutinga: infraestrutura rural (aquisição de equipamentos) – R$ 28.857,00

• Quatro Irmãos: infraestrutura rural (aquisição de equipamentos) – R$ 28.857,00

• Brochier: infraestrutura rural (aquisição de equipamentos) – R$ 49.154,00

• Harmonia: infraestrutura rural (aquisição de equipamentos) – R$ 51.878,00

• Maratá: infraestrutura rural (aquisição de equipamentos) – R$ 86.090,00

• Engenho Velho: infraestrutura rural (aquisição de equipamentos) – R$ 96.740,00

• Sarandi: infraestrutura rural (aquisição de equipamentos) – R$ 232.303,00

Deixe seu comentário: