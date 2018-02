Governo encaminha reajuste do piso regional à Assembleia

O governo gaúcho encaminhou, nesta quinta-feira (22), projeto que propõe o reajuste do piso regional à Assembleia Legislativa. O aumento sugerido é de 1,81%. Com isso, o valor da primeira faixa salarial fica em R$ 1.196,47. O critério do cálculo do reajuste acompanha o mesmo percentual de aumento aplicado pelo governo federal em relação ao salário-mínimo nacional.

