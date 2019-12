Rio Grande do Sul Governo entrega usina que produzirá asfalto para 19 municípios do nordeste do Estado

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2019

Demanda foi eleita na votação da Consulta Popular de 2017: atual gestão liberou R$ 1,11 milhão para equipamentos Foto: Lucas Barroso/Ascom SGGE Foto: Lucas Barroso/Ascom SGGE

O governo do Estado, por meio da SGGE (Secretaria de Governança e Gestão Estratégica), entregou na sexta-feira (13) uma usina asfáltica em Sananduva, que atenderá 19 municípios da região norte gaúcha. A demanda foi eleita na votação da Consulta Popular de 2017, com 4.809 votos da população do Corede (Conselho Regional de Desenvolvimento) da região.

A verba, liberada pela atual gestão, foi de R$ 1.117.142,86. Conforme o secretário da SGGE, Claudio Gastal, a usina asfáltica é um exemplo de projeto de desenvolvimento regional. “Vários municípios articulados para promover uma entrega que beneficia a toda a região. Não é uma demanda isolada. É isso que buscamos potencializar na Consulta Popular.”

Gastal salientou que a demanda não havia sido atendida em anos anteriores por falta de verbas. A atual gestão optou por realizar o pagamento do projeto. “A orientação do governador Eduardo Leite é de honrar compromissos. Queremos dar credibilidade ao processo da Consulta Popular e respeitar as pessoas que votam”, acrescentou.

A usina tem capacidade máxima de produção de 80 toneladas/hora e garantirá asfalto para vias e estradas administradas pelos 19 municípios. O prazo para iniciar os trabalhos é março de 2020, conforme o prefeito de Sananduva, Leomar José Foscarini. Ele também ressaltou o trabalho conjunto para garantir a votação e a aquisição da usina asfáltica. “Só de mãos dadas resolveremos os problemas das cidades da região. Essa usina mostrou que esquecemos os limites dos municípios e pensamos de forma conjunta”, afirmou.

Uma das lideranças da região, Ilton Nunes dos Santos, que já foi presidente do Corede Nordeste, explicou que a usina é um desejo da comunidade desde 2013. “Há tempos esperamos por isso. Mobilizamos diversas pessoas para chegar nesse dia. Agora, enfim, teremos a melhoria de nossas ruas e estradas”, finalizou.

Lista de municípios:

1. Água Santa

2. Barracão

3. Cacique Doble

4. Capão Bonito do Sul

5. Caseiros

6. Ibiaçá

7. Ibiraiaras

8. Lagoa Vermelha

9. Machadinho

10. Maximiliano de Almeida

11. Paim Filho

12. Sananduva

13. Santa Cecília do Sul

14. Santo Expedito do Sul

15. São João da Urtiga

16. São José do Ouro

17. Tapejara

18. Tupanci do Sul

19. Vila Lângaro.

