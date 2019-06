Governo espera que mais de 40 aeroportos sejam privatizados até 2022      

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou durante um evento do Conselho Empresarial do Lide, Grupo de Lideres Empresariais, que dois dos principais aeroportos do Brasil, Santos Dumont e Congonhas, irão a leilão.

De acordo com Tarcísio, o objetivo é “passar tudo para a iniciativa privada”. Este modelo de leilão de concessão em blocos já foi testado em março pelo governo, em 12 aeroportos, e o resultado, segundo o ministro, “foi bem-sucedido”.

O governo planeja leiloar, até outubro do próximo ano, 22 aeroportos, das regiões sul, centro-oeste e norte. Futuramente, entre 2021 e 2022, ele declarou que serão leiloados mais 22 terminais, do norte e do sudeste. Dois destes são encabeçados pelo Santos Dumont e pelo Aeroporto de Congonhas. Tarcísio também falou sobre o futuro da Infraero, que, deve passar a ter um olhar voltado para aeroportos regionais.

