Governo estadual confirma apoio ao projeto Cresce RS em 2020

Na manhã desta segunda-feira (11), foi realizada a 3ª reunião de monitoramento dos projetos estratégicos que compõem o programa Cresce RS. A iniciativa é da Assembleia Legislativa e busca propor ações para destravar os investimentos necessários ao crescimento do Rio Grande do Sul, acelerando processos de desenvolvimento e a geração de emprego e de renda no Estado.

O secretário de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal, representando o governador Eduardo Leite, coordenou a reunião de trabalho ao lado do deputado estadual e presidente da Assembleia, Luís Augusto Lara.

Além do acompanhamento dos projetos, a reunião definiu que o programa Cresce RS terá continuidade na próxima gestão da presidência da Assembleia, em 2020, conduzida pelo deputado Ernani Polo.

“Estabelecemos metas e prazos para todos os projetos. Consolidamos um modelo de governança compartilhado com o governo do Estado e os diversos atores que fazem parte do programa, pois nenhum dos Poderes governa sozinho”, disse Lara.

O secretário Gastal afirmou que o governo apoia o Cresce RS por entender que a união de esforços trará desenvolvimento sustentável e melhorias na entregas de serviços à população. “É inegável que precisamos de resultados melhores e não tem solução possível se não pensarmos juntos nas soluções possíveis. Da nossa parte, seguiremos acompanhando os projetos porque gestão é rotina e disciplina”, acrescentou.

O Cresce RS é composto de três eixos (Infraestrutura e Logística, Desburocratização e Fomento dos Bancos Públicos) e tem mais de 20 projetos mapeados. O próximo encontro de monitoramento será em março de 2020, na Assembleia.