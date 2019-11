Governo estadual organiza força-tarefa para ajudar municípios atingidos por chuva

O governador Eduardo Leite recebeu, na tarde desta segunda-feira (4), no Palácio Piratini, representantes de municípios atingidos pelos intensos temporais desde a semana passada. De acordo com o boletim mais recente da Defesa Civil estadual, o Estado tem 14 cidades atingidas – há mais de 6 mil pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados.

Depois de ouvir as demandas, que se concentram principalmente na doação de telhas e no empréstimo de maquinário, o governador garantiu que os prefeitos podem contar com o apoio do Estado. “A burocracia existe para evitar que os recursos destinados a essas causas emergenciais sejam mal utilizados, mas também não podemos permitir que a burocracia ultrapasse os limites do razoável”, ponderou o governador.

Leite determinou que os secretários Covatti Filho (Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) e José Stédile (Obras e Habitação), além do coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Júlio César Rocha Lopes, atuem em conjunto, em uma força-tarefa, para dar continuidade à conversa com os prefeitos e, assim, prestar a assistência necessária aos municípios.

Reconstrução de estradas

Depois de ter prestado ajuda emergencial aos municípios, a Defesa Civil deve começar, agora, a ajudar na reconstrução de estradas e de vias que foram destruídas. “Os prefeitos ainda devem fazer o levantamento detalhado dos estragos para identificarmos as necessidades. Estaremos trabalhando em força-tarefa e queremos também fazer parceria com a Corsan e com a CEEE para que essas cidades possam voltar à normalidade o mais rápido possível”, disse o coronel Rocha.

Ajuda humanitária

Desde que a chuva começou a fazer estragos, a Defesa Civil tem enviado ajuda humanitária, que consiste em lonas, cestas básicas, cobertores e peças de roupas, além de ter auxiliado na desobstrução de vias, com remoção de postes e de árvores caídos.

Na reunião, estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luís Augusto Lara, o deputado estadual Pedro Pereira, o deputado federal Afonso Hamm; os prefeitos de Dom Pedrito, Mário Augusto de Freire Gonçalves, de Aceguá, Gerhard Martens, e de Candiota, Adriano Castro dos Santos; o presidente da Federarroz (Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul), Alexandre Velho, e o secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian.