Governo estuda lançar 5 mil bolsas para atletas de base, diz ministro

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, comunicou que o governo federal quer discutir a ampliação do programa Bolsa Atleta. O objetivo é beneficiar mais 5 mil estudantes, com foco na atuação em olimpíadas municipais e regionais. Terra fez o anúncio durante a cerimônia em que o presidente Jair Bolsonaro recebeu atletas que competiram e obtiveram medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, encerrados neste mês.

“Sabemos que há milhões de talentos esperando uma oportunidade, um estímulo. O Bolsa Atleta mostrou que muito forte. Queremos um Bolsa Atleta para a base, para estimular em torno de 5 mil novos atletas para olimpíadas municipais e regionais, para despertar estes talentos”, disse Terra.

Terra ainda ressaltou a importância do programa Bolsa Atleta e a sua continuidade. Até abril, disse, o projeto estava sem perspectiva de continuidade, mas houve um diálogo com o Ministério da Economia para assegurar os recursos para o programa. Dos medalhistas no Pan de Lima, 80% são apoiados pela iniciativa.

Outra medida adiantada pelo titular do Ministério da Cidadania – onde está sediada a Secretaria Especial de Esporte – é um acordo com universidades privadas para que atletas possam ter condições de acessar um curso superior.

