Governo federal bloqueia verbas e total de cortes chega a quase R$ 36bi

A equipe econômica do governo federal criou uma reserva de R$ 5,372 bilhões no Orçamento-Geral da União. Com isso, subirá para R$ 35,992 bilhões o total de verbas bloqueadas.

O detalhamento do decreto presidencial foi feito pelo Ministério da Economia, nesta sexta-feira (29), explicando a distribuição dos cortes por órgãos federais. A reserva atenderá pedidos adicionais de ministérios, para casos emergenciais.

Os ministérios mais afetados em valores absolutos foram Educação, com corte de R$ 5,84 bilhões; Defesa, com redução de R$ 5,108 bilhões e Infraestrutura, com corte de R$ 4,303 bilhões. A Vice-Presidência da República, que possui o menor orçamento da Esplanada, foi o único órgão a não sofrer nenhum corte.

O governo entendeu que há a necessidade de contingenciar recursos para cumprir a meta de déficit primário de R$ 139 bilhões para 2019. Os principais motivos para a medida foram a redução de receitas de royalties, provocada pela queda no preço do barril do petróleo, e a retirada de R$ 12 bilhões previstos para entrar no caixa da União, com a privatização da Eletrobras.

A equipe econômica também cortou as emendas impositivas individuais e de bancada, em 21,63%.

