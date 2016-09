Governo federal começa a pagar o abono salarial do PIS/Pasep para os trabalhadores nascidos em setembro

O governo federal começa a pagar nesta quinta-feira (15) o abono salarial do PIS/Pasep de 2016 (ano-base 2015) aos trabalhadores nascidos em setembro. O prazo para saque vai até 30 de julho de 2017. A estimativa do Ministério do Trabalho é de que sejam repassados R$ 14,8 bilhões a 22,3 milhões de trabalhadores que têm direito ao abono.

De acordo com o ministério, quem nasceu entre julho e dezembro recebe o benefício neste ano. Já os nascidos entre janeiro e junho vão receber no primeiro trimestre de 2017. No mês passado, o governo prorrogou até dezembro o prazo para saque do abono salarial anterior, de 2015.

Para ter direito ao abono salarial de 2016, o trabalhador precisa estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos em 2015; ter exercido trabalho remunerado por pelo menos 30 dias em 2015 e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais. (AG)

