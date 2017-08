Governo federal contrata em seis meses mais servidores do que estima desligar com o Programa de Demissão Voluntária

Embora tenha anunciado a abertura de um PDV (Programa de Demissão Voluntária) com expectativa de adesão de cerca de 5 mil servidores, o governo federal contratou 7.089 servidores a mais do que desligou entre o final de janeiro e o final de julho deste ano, segundo dados do Ministério do Planejamento.

De acordo com o PEP (Painel Estatístico de Pessoal), no final de janeiro o governo contava com um total de 581.098 servidores. No final de julho, eram 588.187. Além da meta de corte com o PDV, o número de novos contratados também supera os 4.184 cargos comissionados que o governo diz ter cortado nos últimos meses e que teriam gerado economia de R$ 202 milhões por ano aos cofres públicos.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o Ministério do Planejamento informou que não vê incoerência na contratação de novos servidores e na adoção de um PDV. “O aumento da força de trabalho acontece em função de concursos que foram realizados antes da suspensão de novos certames, não caracterizando, assim, uma medida que vai na contramão do ajuste fiscal e nem dos anúncios dos PDVs que estão sendo feitos. Cabe destacar que os concursos permanecem suspensos como medida de contenção de gastos”, informou a pasta.