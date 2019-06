Governo federal divulga relatório sobre pagamento de milhões em dívidas atrasadas dos estados

O Tesouro Nacional pagou, no mês de maio, R$ 697,92 milhões em dívidas atrasadas de estados. Os dados estão no Relatório de Garantias Honradas pela União em Operações de Crédito, divulgado nesta segunda-feira (17), pela Secretaria do Tesouro Nacional. A maior parte deste total (R$ 653,69 milhões) é relativa a atrasos de pagamento do estado do Rio de Janeiro.

As garantias são executadas pelo governo federal quando um estado ou município fique inadimplente em alguma operação de crédito. Nesse caso, o Tesouro cobre o calote, mas retém repasses da União para o ente devedor até quitar a diferença, cobrando multa e juros.

As garantias honradas pelo Tesouro são descontadas dos repasses da União aos entes federados – como receitas dos fundos de participação e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), dentre outros. Sobre as obrigações em atraso incidem juros, mora e outros custos operacionais referentes ao período entre o vencimento da dívida e a efetiva honra dos valores pela União.

