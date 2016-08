Governo federal enviará 200 homens da Força Nacional de Segurança para o Rio Grande do Sul neste fim de semana

O governador José Ivo Sartori obteve do presidente interino Michel Temer, na manhã desta sexta-feira (26), a confirmação do envio de homens da Força Nacional de Segurança – ainda neste fim de semana – ao Rio Grande do Sul. “Será enviado um pelotão de cerca de 200 homens pelo tempo que for necessário. Essa é uma primeira etapa. O auxílio terá continuidade”, anunciou Sartori.

Ele se reuniu com Temer no Palácio do Planalto, em Brasília. Sartori solicitou a presença da Força Nacional para a guarda externa de presídios com o objetivo de liberar brigadianos para o policiamento ostensivo.

O governador também pediu recursos para investimentos em armamentos, viaturas, coletes balísticos e equipamentos de monitoramento para estancar o aumento da criminalidade no RS. “Apesar dos investimentos já feitos e do Plano de Segurança lançado como resultado de grande empenho, o quadro de pessoal é insuficiente para frear a atual situação”, argumentou Sartori.

O chefe do Executivo gaúcho voltou a lamentar a morte de Cristine Fonseca Fagundes, de 44 anos, que foi vítima de latrocínio em frente ao colégio Dom Bosco, na Zona Norte de Porto Alegre, no final da tarde desta quinta-feira (25), enquanto esperava o seu filho.

“Nos solidarizamos com os familiares da vítima. Determinei que todas as forças da segurança intensifiquem o trabalho para punir os responsáveis. Esse problema é uma questão nacional, maior, de legislação. Precisamos urgentemente de auxílio da União”, afirmou.

