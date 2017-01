Governo federal gastarÃ¡ R$ 356 mil para comprar pÃ£es, croissants, frutas, verduras e queijos

A Presidência da República lançou três editais que preveem gasto total de R$ 356 mil para a compra de pães, croissants, frutas, verduras e queijos que deverão ser servidos ao longo deste ano nas dependências do Palácio do Planalto e em pequenos eventos no Distrito Federal.

Há também a previsão de a Presidência comprar 60 kg de mini croissants de “massa leve, folheada e de cor dourada” com “aroma amanteigado e uma leve corância na superfície”. O custo é de R$ 2.880. O governo pretende comprar ainda 120 kg de pão tipo folha para fazer wraps (com a opção de massa integral), no valor de R$ 2.268. Apesar de o edital prever que as compras deverão ser feitas com base no menor preço, o pacote de pão de forma ao leite com 500 gramas, por exemplo, tem custo previsto de R$ 12,90.

A assessoria do Planalto informou que o gasto é R$ 100 mil inferior ao previsto para o ano passado e que o pagamento só será feito conforme a demanda pelos produtos.