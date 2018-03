Governo federal libera R$ 8 milhões para o Programa Mais Alfabetização no Rio Grande do Sul

O presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciaram, na quarta-feira (28), em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, a implementação do Programa Mais Alfabetização, que terá o investimento de R$ 523 milhões nos próximos dois anos.

Em 2018, serão liberados R$ 253 milhões, sendo R$ 124 milhões de forma imediata para escolas de Estados e municípios em todo o País. A segunda parcela será liberada no segundo semestre de 2018, de acordo com o monitoramento e avaliação da execução do programa. Para Rio Grande do Sul, o valor total autorizado neste ano é de R$ 8,1 milhões.

Para Mendonça Filho, esses R$ 253 milhões servirão para que os municípios possam se planejar focando em qualidade e eficiência. “Será importante também agregar a figura do assistente de alfabetização, que vai auxiliar os professores nessa missão extremamente importante que é alfabetizar nossas crianças e jovens”, disse. “Precisamos melhorar urgentemente o processo de alfabetização. Hoje, mais da metade das crianças brasileiras não sabem ler ao final do terceiro ano. Com o Mais Alfabetização, o MEC fortalece o apoio às redes municipais e estaduais, além das próprias escolas, neste grande desafio.”

O ministro ainda falou sobre a desigualdade que prevalece na educação. “Como é que um filho de uma família de classe média ou rica no Brasil é alfabetizado aos 6 anos de idade e o filho do pobre vai se alfabetizar, e mal, aos 8 e até 9 anos?”, questionou Mendonça Filho. “Para mim, isso é inaceitável. Eu acho até que a luta, ao médio e longo prazo, é que a gente possa assegurar a todas as crianças do Brasil as mesmas oportunidades em termos de alcançar alfabetização plena. Isso produz justiça e igualdade de oportunidade”, concluiu.

Temer destacou todo o trabalho desenvolvido por Mendonça Filho desde que assumiu o Ministério da Educação, em maio de 2016. “Nos últimos dois anos, fizemos mais de 15 reuniões para apresentar as melhorias na área da educação brasileira”, afirmou o presidente da República. “Nós todos trabalhamos duro para oferecer não uma educação qualquer, mas uma educação de qualidade e sintonizada com o mundo moderno, voltada para o futuro.”

Durante a cerimônia, também foi lavrado um termo de compromisso do Mais Alfabetização com prefeitos e secretários de educação. A assinatura foi feita por representantes do Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação) e da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação).

O Mais Alfabetização vai fortalecer e apoiar as escolas no processo de alfabetização dos estudantes no 1º e 2º anos do ensino fundamental. A adesão ao Mais Alfabetização foi de 49 mil escolas, com atendimento de 3,6 milhões de estudantes em 156 mil turmas do 1º e 2º anos do ensino fundamental em todo o País. No Rio Grande do Sul, são 2.500 escolas, que vão atender a 133.636 estudantes em 6.723 turmas.

Para o MEC (Ministério da Educação), efetivar a liberação dos valores é necessário que as escolas que fizeram a adesão estejam com os dados cadastrais completos e atualizados no Simec (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle) e sem pendências em prestações de contas anteriores.

Os candidatos a assistente de alfabetização vão passar por um processo de seleção elaborado pelos municípios. Os que forem selecionados devem se dedicar exclusivamente às atividades de alfabetização sob a supervisão do professor alfabetizador.

