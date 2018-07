Governo federal reconhece os decretos de situação de emergência de cinco municípios gaúchos

A portaria ministerial que reconhece a situação de emergência de cinco municípios do Rio Grande do Sul foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (03). Araricá, Pontão, Dois Irmãos das Missões, Ciríaco e Santa Bárbara do Sul sofreram estragos em razão de temporais no começo de junho.

Com o reconhecimento federal, as cidades têm garantia quanto a benefícios como ajuda humanitária, dispensa de processo licitatório, repasse de recursos, entre outros. Os municípios já haviam recebido homologação da situação de emergência por parte do governo do Estado no dia 28 de junho.

