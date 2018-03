Governo federal reconhece situação de emergência de municípios gaúchos em razão da estiagem

O Diário Oficial da União publicou nesta quarta-feira (07), por meio de portaria da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, o reconhecimento federal do decreto de situação de emergência dos municípios gaúchos de Camaquã, São Lourenço do Sul, Piratini e Herval em razão da estiagem.

As cidades já haviam recebido homologação por parte do governo do Rio Grande do Sul nos dias 2 e 6 deste mês. Com o reconhecimento federal, os municípios têm garantia quanto a benefícios como ajuda humanitária, repasse de recursos, auxílio em obras de restabelecimento por meio de planos de trabalho, entre outros.

No dia 1º deste mês, o governo federal reconheceu o decreto de situação de emergência de Turuçu, Cerrito, Bagé e Candiota. No fim do mês passado, representantes de secretarias e órgãos do governo do Estado se reuniram com equipes das prefeituras de Hulha Negra, Candiota, Bagé e Aceguá para tratar da falta de chuvas nessas cidades. O Executivo disponibilizou caminhões para o transporte de água e máquinas para a abertura de poços e açudes.

Tempo

Esta semana começou com tempo aberto e previsões de eventuais pancadas de chuvas, principalmente sobre a Metade Leste do Rio Grande do Sul, segundo o boletim semanal do Instituto Climatempo produzido para o Irga (Instituto Rio-Grandense do Arroz).

Mais para o final da semana, porém, a passagem de uma frente fria sobre a Região Sul deixa o tempo fechado e com chuvas a qualquer hora do dia, entre sexta-feira (09) e o domingo (11), possibilitando assim uma elevação e, consequentemente, uma manutenção da umidade do solo, favorecendo, desse modo, o desenvolvimento das lavouras.

Entretanto, essas mesmas chuvas poderão atrapalhar o pleno andamento dos trabalhos de campo, mais nada que venha a trazer prejuízos aos produtores.

