Governo federal reduz impostos sobre videogames

Decreto do presidente Jair Bolsonaro publicado nesta quinta-feira (15), no Diário Oficial da União, reduz as alíquotas de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) incidentes sobre videogames, acessórios dos consoles e suas partes.

O decreto altera as alíquotas da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI). As alíquotas, que atualmente variam de 20% a 50%, foram reduzidas para a faixa entre 16% e 40%.

Segundo o presidente, a ideia é que o dinheiro “em vez de ir para o governo, fique na mão do povo. Essa que é a intenção, diminuir a carga tributária”, afirmou.

