Governo finaliza nesta quarta-feira decreto emergencial sobre sistema prisional gaúcho

O governador José Ivo Sartori se reuniu nesta quarta-feira (31), no Palácio Piratini, com os integrantes do Gabinete de Gestão da Segurança Pública. O governo está finalizando um decreto emergencial sobre o sistema prisional gaúcho. O assunto vem sendo tratado pelo Executivo com os poderes nos últimos dias.

Sartori solicitou que o gabinete concluísse, ainda hoje, os projetos de lei que o Executivo enviara à Assembleia Legislativa, que tratam sobre transações imobiliárias dos imóveis do Estado por presídios. O objetivo é aumentar as vagas no sistema prisional.

No encontro, o vice-governador e coordenador do gabinete, José Paulo Cairoli, relatou as últimas ações da área, como o primeiro dia do trabalho da Força Nacional e da Brigada Militar juntas nas ruas da capital.

Participaram da reunião os secretários da Casa Civil, Márcio Biolchi; Geral de Governo, Carlos Búrigo, de Comunicação, Cleber Benvegnú, procurador-geral do Estado, Euzébio Ruchel, e o chefe da Casa Militar, coronel Everton Oltramari.

