Governo gaúcho anuncia que vai diminuir número de servidores da Segurança Pública em departamentos e colocar mais policiais nas ruas

Uma reestruturação administrativa na Secretaria da Segurança Pública (SSP), anunciada nesta quarta-feira (14), vai permitir a colocação de mais policiais nas ruas. Atualmente, a Secretaria tem dez departamentos e 34 divisões. Com o enxugamento dessa estrutura, para priorizar a atividade operacional da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil (PC), passará a contar com o essencial: cinco departamentos e 20 divisões.

As novas medidas foram apresentadas ao governador José Ivo Sartori pelo secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer. “Vamos devolver às corporações, de imediato, 46 policiais civis e militares que hoje trabalham na secretaria e exoneraremos 17 servidores civis. Portanto, a partir de agora, a SSP terá 63 servidores a menos”, enfatizou Schirmer.

Esses policiais vão se somar aos 50 PMs do Batalhão Reserva, que trabalhará sistematicamente em dias da semana pré-determinados, e aos 120 soldados-alunos que estão iniciando o estágio supervisionado em Porto Alegre. “Queremos menos burocracia e mais ação. A prioridade do governo é ter os policiais militares nas ruas e os policiais civis trabalhando na investigação dos crimes”, acrescentou o secretário.

Para Sartori, a decisão do novo secretário está alinhada com a atitude de engajamento do governo na busca por alternativas à Segurança Pública. “Mesmo diante de desafios, estão sendo criadas novas possibilidades. Segurança é, sim, prioridade do nosso governo. Não vamos medir esforços para qualificar serviços e focar naquilo que é de competência dos órgãos da Segurança. Estamos fazendo o que precisa ser feito”, ressaltou.

Transferência de servidores

Outra ação de efeito imediato é a renovação da portaria que proíbe a transferência de servidores da Segurança Pública que atuam nos 19 municípios com índices mais altos de criminalidade. Para Schirmer, garantir a permanência dos efetivos nessas cidades é fundamental. “Não há como abrir mão dos recursos humanos existentes nessas localidades, tendo em vista que é nossa prioridade devolver mais segurança aos cidadãos.”

Também faz parte das medidas apresentadas por Schirmer a liberação de gratificação de permanência para servidores do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Isso vai permitir que peritos, médicos legistas e técnicos em perícia experientes continuem exercendo suas funções, o que evitará a diminuição da capacidade de atendimento do órgão.

