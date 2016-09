Governo gaúcho comete gafe com letra do Hino Nacional em post no Facebook

O governo do Estado do Rio Grande do Sul cometeu uma gafe com a letra do Hino Nacional nas redes sociais nesta quarta-feira (7).

O governo exibiu uma figura com a bandeira do Brasil estilizada e um trecho do Hino Nacional na sua página oficial no Facebook, em homenagem ao Dia da Independência, mas a parte da letra que diz “Terra Adorada” foi escrita como “Terra Dourada”.

O governo se deu conta da gafe e de forma bem-humorada substituiu o post:

Comentários