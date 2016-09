Governo gaúcho deposita 800 reais e quita salários de agosto para 54,79% dos servidores

Com o depósito de mais 800 reais para os servidores do Poder Executivo, nesta sexta-feira (9), o governo do Estado quitou o pagamento do salário referente à folha de agosto para 188.181 servidores, o que representa 54,79% dos vínculos. Para o Magistério, foram quitados os vencimentos de 65,43% das matrículas.

Esta foi a sétima parcela da folha de agosto autorizada pela Secretaria da Fazenda. O total depositado para cada servidor, até agora, é de R$ 2.200,00. A previsão é de que todos os salários estejam integralmente pagos até o próximo dia 13.

Comentários