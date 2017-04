Governo gaúcho diz que a saída do PDT da base aliada faz “parte do processo democrático”

Em nota, o Executivo gaúcho afirmou que recebeu a decisão do PDT de deixar a base aliada do governo de José Ivo Sartori como “parte do processo democrático”. A decisão foi oficializada pela sigla na noite de segunda-feira (10).

“O partido teve todas as oportunidades de contribuir com o governo por meio de ideias e espaços políticos. Agradecemos aos quadros trabalhistas que se dedicaram com lealdade e espírito público à construção de uma nova realidade para o Rio Grande do Sul”, afirmou o governo.

“Desejamos que os projetos eleitorais do próximo ano não pautem, tão precocemente, as importantes decisões políticas que precisam ser tomadas. A tarefa de construir um novo Estado não pode ser relegada ou adiada, sob pena de comprometer a governabilidade dos próximos mandatos”, prossegue a nota.

“Agir com responsabilidade no presente é fundamental para construir um futuro sustentável. Seguimos firmes na tarefa de modernizar o Estado, promover o crescimento e servir às pessoas, especialmente àquelas que mais precisam. Nesse propósito, continuamos contando com a colaboração de todos os gaúchos voltados ao interesse social”, conclui o Executivo.

Comentários