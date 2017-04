Governo gaúcho e municípios firmam parceria para combater a criminalidade no Estado

O governador José Ivo Sartori assinou, na manhã desta quinta-feira (06), o decreto que institui o SIM/RS (Sistema de Segurança Integrada com Municípios do Rio Grande do Sul). A solenidade ocorreu no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini com a presença do secretário estadual da Segurança Pública, Cezar Schirmer, prefeitos e outras autoridades.

A iniciativa visa construir uma gestão compartilhada de informações para combater a violência e é formada por cinco itens: tecnologia, informação, inteligência, sistema penitenciário e ressocialização. “É uma questão de otimização dos recursos que temos”, disse Schirmer.

Já assinaram a adesão ao sistema as prefeituras de Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Montenegro, Bento Gonçalves, Pelotas, Pinhal Grande, Esmeralda, Antônio Prado, Tapejara, Fontoura Xavier, Garibaldi, Ibiraiaras, Nova Petrópolis e Imigrante.

