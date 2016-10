Governo gaúcho encerra missão à Europa: “um trabalho de colocar sementes para colher no amanhã”, segundo Sartori

O Congresso Nacional da Vinha e do Vinho, que acontece de 23 a 28 de outubro, em Bento Gonçalves/RS, coordenado e presidido pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), tendo como Comissão Organizadora do evento a Embrapa Uva e Vinho, o Ibravin (Instituto Brasileiro do Vinho), o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Seapi (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação) e a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, foi lembrado pelo governador José Ivo Sartori neste sábado, ao encerrar sua missão empresarial à Europa.

Segundo ele, o evento em terras gaúchas terá representantes da Itália, em colaboração com representantes do Vêneto, região onde Sartori celebrou o último dia da viagem que culminou na negociação, parcerias e desenvolvimento de estratégias para alavancar o desenvolvimento do RS, iniciando pelo EEBA (Encontro Econômico Brasil Alemanha), depois pela França e finalmente pela Itália, nesta semana. “Algumas regiões do Vêneto possuem irmandade com vários municípios do RS”. Sartori abordou a produtividade da região italiana, sua capacidade empreendedora, como exemplo a ser seguido em terras gaúchas.

Sobre a missão como um todo, salientou que “foi além do que esperávamos, tivemos apoio das indústrias, entidades e todas as organizações. Fomos bem recebidos por todos, em especial pela Câmara Brasil-Alemanha e o resultado é muito positivo e atrai pessoas para que tenham interesse no RS. O que queremos é que venham ao Estado. Outras reuniões foram importante na Alemanha, durante o EEBA, com os grupos Lactalis e Carrefour, na França, entre outras iniciativas, e agora na Itália, onde abrimos um espaço para realizar um trabalho de colocar sementes para colher no amanhã e o resultado é muito positivo. Foi uma missão que exigiu muito trabalho, foi muito corrida mas muito importante e era preciso ser feita, era necessária”.

