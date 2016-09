Governo gaúcho faz repasse de 180 milhões de reais para a saúde

A Secretaria da Fazenda repassa, nesta quinta-feira (22), R$ 122 milhões para o custeio da saúde. É a segunda transferência para o pagamento de convênios com hospitais e prefeituras após quitada a folha de agosto dos servidores do Executivo e a cota deste mês destinada ao setor deve chegar a R$ 180 milhões.

Ainda na semana passada, foram transferidos R$ 17 milhões e outros R$ 50 milhões serão repassados no próximo dia 30 para atender decisões judiciais que beneficiam um grupo de municípios.

A folha completa do Executivo fechou o mês de agosto em R$ 1,480 bilhão, considerando também os vencimentos das fundações e autarquias, assim como os compromissos com as consignações e os tributos, de acordo com o Executivo. Desde a quitação dos salários, a lista de pagamentos definida pelo subsecretário do Tesouro do Estado, Leonardo Busatto, ultrapassa R$ 373 milhões, incluindo despesas com os juros dos depósitos judiciais, manutenção de estradas e repasses para constituir o RS-Prev, o novo fundo de previdência complementar dos servidores públicos.

Foram repassados ainda R$ 6,2 milhões para a Autonomia Financeira das Escolas. Os recursos são utilizados para despesas de manutenção dos prédios e demais situações necessárias ao funcionamento das instituições. Desde o início do ano, já foram repassados R$ 69,4 milhões diretamente para a rede escolar.

