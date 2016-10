Governo gaúcho fecha parceria de mais de 100 milhões de reais com multinacional francesa do setor lácteo para ampliação de quatro unidades no RS

A empresa Lactalis, multinacional francesa de produtos lácteos, fechou parceria com o Governo do Estado para investimento de mais de 100 milhões de reais para a ampliação de quatro unidades da companhia no Rio Grande do Sul. O acordo foi fechado pelo governador José Ivo Sartori em missão à Europa.

Na tarde desta quarta-feira (19), Sartori teve um encontro reservado com diretores da empresa e com o presidente Daniel Jaoun. O governador estava na Alemanha e antecipou sua ida a Paris para a reunião com os representantes da Latcalis.

Captadora de 22% de todo o leite gaúcho, a Lactalis pretende ampliar as fábricas localizadas em Teutônia, Santa Rosa, Ijuí e Três de Maio.

O objetivo é aumentar a fabricação de requeijão, queijo prato e mussarela e também a marca global President – queijo artesanal que deu origem à empresa francesa ainda na década de 1930. Hoje, a multinacional é dona das marcas Elegê, Batavo, Parmalat, Santa Rosa e Galbani.

