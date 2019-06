Governo gaúcho implantará 10 mil novas tornozeleiras para monitoramento de presos

A Secretaria da Administração Penitenciária (Seapen) está implantando novos equipamentos de monitoramento eletrônico para presos. A iniciativa começou em Santa Cruz do Sul, com cerca de 500 dispositivos instalados, desde o início do mês de junho. Já na próxima semana, Pelotas receberá outros 500 equipamentos.

Devido à crise de falta de vagas em presídios, até o fim de agosto, um lote de cinco mil novas tornozeleiras estará à disposição da Justiça, priorizando a Região Metropolitana, onde a demanda é maior, conforme o governo. O contrato prevê um total de 10 mil unidades. Atualmente, no Rio Grande do Sul, cerca de 2,3 mil presos cumprem pena com o dispositivo.

Mesmo os apenados que progrediram de regime e estão sem o equipamento, não ficam sem controle. Todos têm de se apresentar periodicamente aos órgãos da segurança pública, sob pena de serem considerados foragidos e perderem o benefício concedido pela Justiça.

