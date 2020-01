Rio Grande do Sul Governo gaúcho inicia o pagamento dos salários de dezembro dos servidores

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

O governo do Rio Grande do Sul depositou, nesta sexta-feira (10), os salários de dezembro dos servidores do Poder Executivo que recebem até R$ 2.700 líquidos, o que representa 57% do total da folha de pagamentos.

O próximo depósito está previsto para segunda-feira (13), quando serão pagos os salários de quem recebe até R$ 5.500 líquidos (83% dos vínculos).

A quitação total da folha de dezembro está prevista para terça-feira (14).

