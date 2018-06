Governo gaúcho lança edital para concessão do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul à iniciativa privada

O governo do Rio Grande do Sul lançou nesta quarta-feira (06) a consulta pública de concessão da gestão do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, à iniciativa privada. O edital está aberto até o dia 6 de julho.

Segundo o Executivo, o objetivo é ferecer uma nova forma de lazer para a população, com mais opções de atividades e serviços qualificados através de melhorias no espaço físico do local. O modelo operacional prevê que a Sema (Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) conceda a gestão do parque de 159 hectares por 30 anos, assegurando a sua sustentabilidade técnica e econômica. De acordo com o edital, a empresa vencedora terá a obrigação de realizar um investimento mínimo de R$ 59 milhões.

Pelo projeto, o espaço deverá ser totalmente modernizado com a reconstrução dos ambientes, visando à proximidade dos usuários com os animais e o bem-estar dos bichos. Também está prevista a ampliação do plantel e da diversidade de espécies, garantindo a boa alimentação e os cuidados com a saúde. Além disso, o vencedor da licitação deverá associar atrações especiais, como trenzinho, fazendinha, safári, aquário e arvorismo.

O empreendedor terá liberdade para implantar atrações inovadoras como acontece em outros zoológicos do País. Não será permitida a construção de shopping, edifícios residenciais e hotéis. A secretária Ana Pellini destaca que o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul é Patrimônio Ambiental do Estado e que será preservado. “A gestão retorna para a Sema após o prazo da concessão, com todos os investimentos realizados pelo concessionário”, ressaltou.

O acervo, cuja preservação e proteção é de interesse público em razão do valor ambiental e paisagístico, será mantidos sob controle da Sema. Caberá à secretaria estabelecer parâmetros de avaliação de desempenho da nova gestão, além de manter permanente fiscalização.

Obrigações da concessionária

Entre as obrigações da concessionária que assumirá a gestão está a manutenção de plantel mínimo de animais por grupo de espécie, adoção de Plano de Gestão e operação, plano de manejo dos animais, descrição do plantel de animais e tabela de alimentação, plano de emergência, plano de controle de segurança, plano de mobiliário, equipamentos, sistemas e veículos, plano de manutenção e conservação predial, plano de circulação e sinalização, plano de atendimento ao usuário, plano de paisagismo e manejo da vegetação, implantação de programa de educação ambiental, serviços de veterinários, cuidado e bem estar dos animais, serviços de biologia e apoio à pesquisa sobre fauna e flora, nutrição e biotério, serviço aos usuários e atendimento ao público, implantar e operar estação de tratamento de água e esgoto e manejo dos resíduos e cumprimento dos indicadores de desempenho.

Deixe seu comentário: