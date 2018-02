Governo gaúcho pode quer aprovar adesão ao acordo da dívida esta semana

O governo gaúcho inicia a semana com uma meta: aprovar a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal já na sessão de terça-feira, e, em seguida, dar andamento a estratégias para o cumprimento das demais exigências para a renegociação da dívida do Estado. O governo já possui, inclusive, os 32 votos para aprovar as PECs (Propostas de Emenda à Constituição) que dispensa plebiscito para a venda de estatais.

Não é bem assim, Marlon

Ao anunciar que defende uma proposta de renegociação da dívida do Estado com a União, mas em termos mais brandos como aconteceu no Rio de Janeiro, “onde não houve a venda de estatais”, o novo presidente da Assembleia, Marlon Santos, mostrou que está mal informado. No Rio, para viabilizar a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, o governo precisou aprovar no Legislativo a entrega de uma joia da coroa: a CEDAE, a Companhia Estadual de Água e Esgoto.

Sartori em Brasília

O governador José Ivo Sartori desembarca nesta segunda-feira em Brasília, quando recomeça a atividade do Congresso. Vai conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e garantir que apoia a Reforma da Previdência.

Buscando recursos nos jogos de azar

De olho na possibilidade de arrecadar mais de R$ 30 bilhões por ano, o governo federal, com respaldo da maioria dos governadores, poderá pautar no Congresso a votação da legalização dos jogos de azar no País. Os governadores sugerem que parte dos recursos seja destinado a um fundo para custear a segurança pública.

Jogos são ótima fonte de receita

Os jogos representam ótima fonte de receita para os governos. Um exemplo disso pode ser observado, por exemplo, em apenas uma das loterias exploradas pela Caixa Econômica Federal. O concurso 2010 da Mega Sena, realizado no último sábado, arrecadou R$ 61.968 milhões. Deste valor arrecadado, o prêmio – que ficou acumulado – seria de R$ 49 milhões.

Executivo é o que mais gasta com auxílio-moradia

Um item do documento dos magistrados brasileiros entregue à ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, criticando a defasagem dos rendimentos dos juízes, chamou a atenção. A maior despesa com auxílio-moradia pertence ao Executivo. Em 2017, foram R$ 330 milhões de despesas com o benefício, concedidos a agentes públicos civis e militares, no Brasil ou no exterior.

O Judiciário foi o segundo poder que mais custeou o auxílio para seus membros, com R$ 291 milhões gastos, seguido do Ministério Público – R$ 108 milhões. Já o Legislativo garantiu R$ 10 milhões em pagamentos deste tipo.

De novo, a criatividade do Detran gaúcho

O Detran gaúcho, que já havia se metido em uma trapalhada, ao criar no início do ano o gravame local de veículos que favorecia, aparentemente, apenas a estelionatários, agora inova mais uma vez. Desta vez com os antigomobilistas, os colecionadores gaúchos, que estão proibidos por decisão do Detran gaúcho, desde dezembro de 2017, de trocar a placa de duas letras (antiga placa amarela) por placa única (placa cinza de três letras). Ao contrário de outros estados, o Detran alega que a responsabilidade passou a ser do Denatran. No entanto, a portaria do Denatran permite o início do processo nos Detrans estaduais.

