O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, é um dos apoiadores institucionais da 1ª Copa Gramado de Futsal LGBTi, que ocorre no Ginásio Perinão, o maior da Região das Hortênsias, nos dias 24, 25 e 26 de agosto. A secretaria será representada no workshop sobre “Homoafetividade e os Direitos LGBTi”.

