Governo gaúcho volta a parcelar salários e servidores vão receber nesta quarta-feira 800 reais referente à folha salarial de agosto

O governo do Estado deposita, na manhã desta quarta-feira (31), R$ 800 para cada servidor do Poder Executivo, referente à folha salarial do mês de agosto.

Os demais depósitos serão feitos conforme a entrada de receitas. Para quitação da folha líquida de pagamento do Executivo, são necessários R$ 990 milhões.

A previsão da Secretaria da Fazenda é de que os salários estejam integralmente depositados até o dia 13 de setembro.

