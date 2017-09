Governo golpista vai ser derrubado no voto, diz Lula no Nordeste

Em franca campanha eleitoral para 2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta (1º) em Picos (PI) que a população “não pode permitir que esse País continue assim”. “Se preparem, porque faltam apenas 14 meses para as eleições e a gente vai derrubar no voto esse governo golpista.”

“Todos os dias é um corte, e não é de banqueiro ou empresário. Querem cortar agora dos aposentados”, disse, em mais um evento de sua caravana pelo Nordeste iniciada no dia 17 de agosto e programada para terminar na próxima terça (5).

“O que eles (em referência ao governo Temer) estão fazendo é a economia recuar”, disse.

Em evento cercado de políticos e com vários elogios o governador do Estado, Wellington Dias (PT), Lula lembrou que o Bolsa Família foi lançado em 2003 na cidade de Guaribas, no Piauí, e que a região mudou em seu governo graças às políticas sociais implementadas ao longo dos oito anos de mandato.

“Quando eu assumi, o Brasil estava quebrado (FHC teve de recorrer ao FMI três vezes em seu governo) e sem capacidade de arrecadação. Mas eu sempre achei que o Brasil estava quebrado porque a economia era feita só para 35% da população”, disse, afirmando que foi seu projeto de inclusão social que alavancou o crescimento do país em seu governo.

Na média, o Brasil cresceu 4% nos governos Lula e 2,4% nos anos FHC. Com Dilma, o país cresceu 2,3% no primeiro mandato e começou a afundar em sua pior recessão antes de ela ser afastada no ano passado.

Para 2018, uma eventual candidatura Lula ainda depende da Justiça. (Folhapress)