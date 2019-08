Governo inicia pagamento do Bolsa família nesta segunda-feira

Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Cidadania, cerca de 13 milhões de famílias brasileiras começarão a receber o Bolsa Família nesta segunda-feira (19), relativo ao mês de agosto. A pasta informa, ainda, que um montante de R$ 2,6 milhões serão transferidos para os beneficiários. O repasse segue até o dia 30 deste mês.

Terão direito ao benefício do governo federal famílias inscritas no Cadastro Único com uma renda mensal, por pessoa, de até R$ 89; ou de até R$ 178, no caso de núcleos familiares com crianças ou adolescentes de até 17 anos. Além de manter as crianças na escola e cumprir com o calendário de vacinação. O valor médio pago é de R$ 188,63.

O repasse é realizado de acordo com o Número de Inscrição Social, o NIS, impresso no cartão. Aqueles que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por três meses.

