Governo irá liberar saques do FGTS todos os anos, diz ministro da Economia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou, nesta terça-feira (23), sobre as novidades do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) propostas pelo governo. Ele concedeu entrevista no Palácio do Planalto. Conforme Guedes, a União irá liberar saques de contas ativas e inativas do Fundo todos os anos. No entanto, o ministro não falou sobre a possibilidade de os saques serem limitados a R$ 500.