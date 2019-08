Governo lança programa para revitalizar produção de petróleo e gás em terra

O Ministério de Minas e Energia lançou, nesta quinta-feira (22), o Programa de Revitalização da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres, denominado Reate 2020. Com o programa, o governo pretende duplicar a produção dos atuais 270 mil barris por dia para 500 mil barris, até o ano de 2030, sendo 67% da produção de gás natural.

Além disso, uma das projeções da pasta do ministério é que o novo projeto crie cerca de 700 mil novos empregos. Para dinamizar o setor, será estimulada a criação de start-ups de base tecnológica para exploração e produção de petróleo e gás terrestre. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) selecionou áreas terrestres em 14 estados: Amazonas, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

