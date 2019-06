Governo lança série de vídeos sobre a Copa América

Foi lançado, nesta sexta-feira (21), no canal oficial do governo do estado no YouTube, a mais nova série de vídeos, com o tema Copa América. O conteúdo poderá ser acessado gratuitamente e a previsão é de cinco vídeos ao todo. A série é intitulada “Rio Grande: um Estado de todas as nações” e será produzida pelas equipes de vídeo e mídias sociais da Secretaria de Comunicação (Secom).

O diretor de comunicação digital da Secom, Eduardo Guterres, destacou que a ideia é fazer um formato inovador e “valorizar o conteúdo importante de inclusão social e a recepção dos torcedores que estão visitando nosso estado”. Ele explica como foi o desenvolvimento do projeto: “Fomos para rua, ouvimos os torcedores e também mostramos a cultura deles. Há tempos estamos planejando trabalhar a linguagem do YouTube e na Copa América chegou a oportunidade”.

A coordenadora do Núcleo de Áudio e Vídeo da Secom, Maria Helena Ruduit, confirmou ainda que o projeto é só pontapé inicial para novos vídeos: “Além da produção em vídeo já enviada para emissoras de televisão de todo o Estado e para o site do governo, estamos criando novos conteúdos com linguagem específica. A série mostra nas redes sociais como, por meio do esporte, pessoas tão diferentes podem usufruir de serviços e da cultura do RS”.

O governo divulgou ainda que cada um dos cinco jogos da competição em Porto Alegre se transformará em uma das produções da série. Na primeira, a equipe da Comunicação do governo esteve com as torcidas do Peru e da Venezuela, horas antes do jogo do último sábado (15).

