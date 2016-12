Governo libera dinheiro da repatriaÃ§Ã£o de recursos de brasileiros no exterior para ajudar prefeituras

Quase metade dos prefeitos que tomam posse no domingo (01) vão encontrar contas atrasadas para pagar. Para evitar um apagão no caixa, o governo antecipou para os municípios o dinheiro da repatriação de recursos de brasileiros no exterior.

Na última hora, o Tribunal de Contas da União liberou o dinheiro que, na prática, vai aliviar as contas de prefeituras endividadas.

O depósito será de quase R$ 5 bilhões, que vão entrar no balanço deste ano na contabilidade dos municípios, garantindo o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. (AG)

Comentários