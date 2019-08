Paralisadas há meses por falta de verba, as obras de acesso asfáltico para oito municípios gaúchos serão retomadas. O governador Eduardo Leite assinou a autorização, nesta quinta-feira (15), da liberação de R$ 37 milhões. As cidades são Santo Antônio do Palma, São José do Hortêncio, Carlos Gomes, Sério, Muliterno, Sertão Santana, Ubiretama e Boqueirão do Leão.

