Governo libera R$ 37 milhões para obras de pavimentação asfáltica em oito municípios do RS

Depois de ficarem paralisadas há meses por falta de verbas, oito municípios gaúchos terão as obras de pavimentação asfáltica retomadas. A ordem de reinício foi assinada, nesta quinta-feira (15), pelo governador Eduardo Leite, que autorizou a liberação de R$ 37 milhões para a finalização. “O Rio Grande do Sul tem uma grande demanda em termos de pavimentação e, sem dúvida, entre as prioridades está o asfaltamento do acesso aos mais de 60 municípios gaúchos que hoje não têm essa condição”, destacou Leite.

As cidades beneficiadas fazem parte do programa Acessos Municipais, gerenciado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). São elas: Santo Antônio do Palma, São José do Hortêncio, Carlos Gomes, Sério, Muliterno, Sertão Santana, Ubiretama e Boqueirão do Leão.

Este investimento foi liberado com recursos do Tesouro do Estado, que entrará como contrapartida no financiamento do BNDES para as obras de duplicação da ERS-118. “Em um cenário de grave crise financeira, investir em estradas é mais do que reconhecer um problema grande e partir em busca de soluções”, disse o secretário de Logística e Transportes (Selt), Juvir Costella.

Confira os valores liberados para cada município:

Boqueirão do Leão

Rodovia: ERS-421

Trecho: Sério–Boqueirão do Leão

Extensão: 7 quilômetros

Valor liberado: R$ 12 milhões

Carlos Gomes

Rodovia: ERS-477

Trecho: Carlos Gomes – ERS-126

Extensão: 8,7 quilômetros

Valor liberado: R$ 2,8 milhões

Muliterno

Rodovia: ERS-462

Trecho: Muliterno – entroncamento com a BRS-285

Extensão: 13,46 quilômetros

Valor liberado: R$ 1,7 milhão

Santo Antônio do Palma

Rodovia: ERS-458

Trecho: Santo Antônio do Palma – entroncamento com a ERS-324

Extensão: 3 quilômetros

Valor liberado: R$ 53,3 mil

São José do Hortêncio

Rodovia: VRS-874

Trecho: São José do Hortêncio – entroncamento com a ERS-122 (São Sebastião do Caí)

Extensão: 13,15 quilômetros

Valor liberado: R$ 1,5 milhão

Sério

Rodovia: ERS-421

Trecho: Forquetinha–Sério

Extensão: 4,33 quilômetros

Valor liberado: R$ 6,1 milhões

Sertão Santana

Rodovia: ERS-713

Trecho: acesso a Sertão Santana

Extensão: 14,66 quilômetros

Valor liberado: R$ 7,2 milhões

Ubiretama

Rodovia: BRS-392 (acesso)

Trecho: Ubiretama – entroncamento com a BRS-392 (para Cerro Largo)

Extensão: 7,87 quilômetros

Valor liberado: R$ 5,7 milhões

